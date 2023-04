Sportez-vous bien Fleix, 3 août 2023, Fleix.

Paintball sur inscription (à partir de 12 ans) et équitation en accès libre..

2023-08-03 à ; fin : 2023-08-03 19:30:00. .

Fleix salle des fêtes

Fleix 86300 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Paintball on registration (from 12 years old) and horseback riding in free access.

Paintball previa inscripción (a partir de 12 años) y equitación gratuita.

Paintball auf Anmeldung (ab 12 Jahren) und Reiten mit freiem Zugang.

Mise à jour le 2023-04-09 par ACAP