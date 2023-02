FLEDDY MELCULY HET DEPOT – GROTE ZAAL, 26 avril 2023, LEUVEN.

FLEDDY MELCULY HET DEPOT – GROTE ZAAL. Un spectacle à la date du 2023-04-26 à 20:00. Tarif : 22.5 euros.

Een bak vol brute herrie. Fleddy Melculy mag gerust één van de gekste verhalen uit de Belpop geschiedenis genoemd worden. Immers: veel bands zijn er niet die met één song (’T-shirt van Metallica’) vanaf dag 1 worden opgepikt door alle mogelijke media om vervolgens vanuit het niets op alle grote podia van België en Nederland komen te staan, inclusief enkele culthits op zijn naam. Fleddy Melculy zijn na 6 jaar een vaste waarde geworden in de Benelux’ metalscene met een following dat elke dag aandikt. De band zit alweer aan de schrijftafel en is belange nog niet uitgezongen.? Integendeel.

HET DEPOT – GROTE ZAAL LEUVEN Martelarenplein 12 3000

