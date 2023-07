Prenez part à une visite poétique de la ville Flèche Saint-Michel Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Prenez part à une visite poétique de la ville Flèche Saint-Michel Bordeaux, 17 septembre 2023, Bordeaux. Prenez part à une visite poétique de la ville Dimanche 17 septembre, 11h00, 14h00 Flèche Saint-Michel Gratuit. Sur inscription. Avec la complicité de Street Def Records, une visite en poésie dans le quartier Saint-Michel vous est proposée.

Le concept est simple : le temps d’un parcours mis en scène, médiateur, slameur et musicien se répondent, les textes fusionnent l’histoire des arts et le ressenti du poète, le quartier se dévoile sous un jour nouveau. Flèche Saint-Michel Place Canteloup, 33000 Bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Michel Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 00 66 00 http://www.bordeaux-tourisme.com [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/visite-en-poesie-a-saint-mich »}] La flèche Saint-Michel de Bordeaux a été construite au XVe siècle. Il s’agit de la tour-clocher de la basilique du même nom. Avec 114 mètres de haut, ce clocher est le troisième plus haut de France. Elle possède un carillon de 22 cloches qui a été restauré. La flèche a fermé ses portes le 1er novembre 2021 pour un important chantier qui va durer cinq ans. Ces travaux sont devenus indispensables pour la préserver et la sauver. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T15:30:00+02:00

