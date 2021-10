Flèche Love au MEG MEG, 28 octobre 2021, Genève.

MEG, le jeudi 28 octobre à 19:00

Accompagnée de deux musiciens classiques, Flèche Love présente une création acoustique inédite au MEG. Entre ombre et lumière, Occident, Orient et Amérique Latine, Flèche Love trace sa route avec l’énergie chevillée au corps des sublimes pionnières d’aujourd’hui. Pourquoi choisir le MEG pour célébrer et marquer son retour à Genève ? Parce que Flèche Love souhaite casser les frontières invisibles, amener sa musique dans des lieux qui sont aux carrefours de plusieurs cultures, tout comme elle l’est elle-même. Flèche Love c’est la fille de deux courants : l’orient et l’occident. Enrichie par ses deux cultures, suisse et berbère, elle a étudié l’ethnologie, portée par sa passion de la découverte, son envie de comprendre le monde, du moins une petite partie. Son album _Naga II_ est un album de guérison, un pas vers la spiritualité et les cultures qui la touchent. Un pas vers elle et vers nous…. Ouverture des portes à 19h, début du concert à 20h. Important: il est désormais obligatoire de présenter un certificat COVID pour entrer au MEG. L’accès au MEG n’est autorisé qu’avec un certificat COVID et un code QR valide. Le certificat COVID est requis à partir de l’âge de 16 ans. Un document d’identification officiel (carte d’identité, passeport, etc.) doit être présenté en même temps que le certificat COVID. Aucune donnée n’est retenue lors du contrôle du certificat COVID. Le centre de dépistage le plus proche du MEG est la Pharmacieplus du rond-point.

CHF 12.- (normal) / CHF 8.- (réduit)

Concert pour le vernissage du nouvel album Naga II de l’artiste genevoise Flèche Love. Auditorium. Le jeudi 28 octobre de 19h à 21h.

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève



