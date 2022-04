« Fléau », performance d’Agnès Geoffray pour 5 interprètes MAC VAL – Musée d’art contemporain du Val-de-Marne, 14 mai 2022, Vitry-sur-Seine.

le samedi 14 mai à MAC VAL – Musée d’art contemporain du Val-de-Marne

« Fléau », performance d’Agnès Geoffray pour 5 interprètes ———————————————————- ### Avec Mateo Castelblanco, Jérémie Lamourez, Mordjane Mira, Sylvia Rosat et Bobby Scala « Fléau » s’inscrit dans la continuité des recherches artistiques d’Agnès Geoffray, qui déploient depuis plusieurs années un univers de tensions latentes et mystérieuses. Le fouet, attribut autoritaire, survole nombre d’époques et de cultures. Emprunté à un imaginaire ou à une histoire de la violence et de la domination, le fouet fait appel à une iconographie diverse et variée. Le nom fléau, vient du latin flagellum et signifie battre. Battre la mesure. Le projet « Fléau » s’inspire directement des traditions des Geisslenchlöpfer, les claqueurs de fouet suisses du canton de Schwyz, ou du district de Lenzburg, puisant dans les coutumes païennes et ancestrales des dresseurs et guides d’attelage. Une tradition culturelle ancienne attestée depuis le 16e siècle. Pratiquées auparavant au cœur de la nuit, dans l’espace public, il s’agissait de chasser l’hiver, les démons et les mauvais esprits par le bruit assourdissant des fouets. _Jardin puis exposition de la collection « À mains nues », durée 15’/20’_ [_MAC VAL_](https://www.macval.fr/Nuit-europeenne-des-musees-2022)

MAC VAL – Musée d'art contemporain du Val-de-Marne Place de la Libération 94400 Vitry-sur-Seine



