SOIREE Bodéga « LA DER » Flavin, 21 juillet 2023, Flavin.

Flavin,Aveyron

19h BODEGA Place St Pierre. Thème « féria ». CONCERT gratuit, buvette et restauration sur place (réservation jusqu’au 16/07). Dress’Code: tous en blanc &vert !!!.

2023-07-21 fin : 2023-07-21 . EUR.

Flavin 12450 Aveyron Occitanie



7pm BODEGA Place St Pierre. Feria » theme. Free CONCERT, refreshments and catering on site (booking until 16/07). Dress’Code: all in white & green !!!

19.00 h BODEGA Place St Pierre. Tema « Feria ». CONCIERTO gratuito, refrescos y comida in situ (reserva hasta el 16/07). Dress’Code: ¡¡¡todos de blanco y verde!!!

19 Uhr BODEGA Place St Pierre. Thema « Féria ». Kostenloses Konzert, Getränke und Essen vor Ort (Reservierung bis zum 16.07.). Dresscode: Alle in Weiß und Grün!

