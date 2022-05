Flavigny, le village fête ses parfums et ses saveurs Flavigny-sur-Ozerain, 10 juin 2022, Flavigny-sur-Ozerain.

2022-06-10 – 2022-06-12

Flavigny-sur-Ozerain Côte-d’Or Flavigny-sur-Ozerain

EUR 0 0 Flavigny, le village fête ses parfums et ses saveurs ! nUn parcours de découvertes inédites pour les papilles du 10 au 12 juin 2022. n nVenir à Flavigny, c’est flâner au détour de ses étroites ruelles médiévales, ses remparts et ses portes fortifiées. Il s’y échappe une multitude de parfums et de saveurs alors n’hésitez pas à pousser la porte des ateliers de nos producteurs, cultivateurs, éleveurs, créateurs, artisans et restaurateurs, pour découvrir tout leur savoir-faire et vous régaler. n nSeront acteurs de cette fête : n n• tLa Brasserie de Flavigny, et sa crêperie : nPour marquer le début de cette fête, la Brasserie accueillera un concert le 10 juin au soir. nA la Brasserie, venez découvrir le procédé d’élaboration de cette toute nouvelle bière locale durant tout le week-end. t • Helixine, héliciculture en agriculture biologique : nPerrine Doudin propose une visite de son élevage d’escargots ainsi que des jeux ludiques sur l’anatomie et les espèces d’escargots. n• tVignoble de Flavigny-Alésia : nUn accueil chaleureux au vignoble qui produit l’un des rares vins de pays de Bourgogne sous la dénomination Coteaux de l’Auxois . nSur place vous aurez le privilège de déguster sur fût un liquoreux de 2 ans d’élevage en avant-première. • tLa Grange, ferme-auberge : nVous pourrez rencontrer les agriculteurs et agricultrices qui cuisinent pour vous un menu quotidien unique et naturel, dans une ambiance conviviale. A la carte, des plats spécifiques, ainsi qu’un stand de jeux avec des animaux de la ferme (lapins, coqs, cochons…) et des récompenses à la clé. n n• tLe Restaurant de l’Abbaye : nDans l’ancien relais de Poste rénové, Natacha et Philippe Guillier vous propose un menu aux saveurs typiques du village à déguster sur place (menu spécial terroir) ou à emporter (pique-nique gourmand et bourguignon, panier de dégustation des douceurs aux anis) à votre guise dans Flavigny. n n• tLa Colline, librairie et lieu d’exposition : nRomain Billard vous présente une exposition et ventes de livres sur le savoir-faire culinaire, la gastronomie, les saveurs et parfums. n n• tA Edelweiss, huiles essentielles pures et naturelles : nFanny et Leslie vous proposent des ateliers senteurs et culinaires avec les huiles essentielles. Comment adapter les huiles essentielles dans la cuisine ? ». n n• tLa Maison George, lieu de vie du village avec ses logis et son bar : nVous pourrez goûter des cocktails sans alcool à base de jus de pomme de Flavigny en journée, des tartines de chèvre-miel (miel de Flavigny). Le soir, tireuse à bière de la Brasserie et bouteilles de vins du Vignoble, cocktails avec jus de pomme avec alcool seront à la carte. Le groupe Astro-Brass fera un concert (musique d’ambiance de café) en soirée. nLa Maison George sera la fin du parcours d’un jeu de recherche (carnet à tamponner en visitant les sites des différents acteurs, lorsqu’il est complet la Maison George propose un panier gourmand composé de multitudes de goodies, de petits échantillons des producteurs, par la résolution d’une énigme pour les plus rapides et plus fûté). • tMartial Gros, éleveur bovins, avec les autres éleveurs de Flavigny, parleront de leur métier et des spécificités de leurs animaux. Un barbecue extérieur aura lieu, l’occasion de déguster ses pièces et de boire un verre à la Maison George. • tTerre Touchée, poterie/céramiste : nSibylle Ritter vous fait une démonstration d’artisanat en céramique autour des arts de la table ainsi qu’une mise en scène de la céramique sur une table. nDepuis longtemps la céramique est le compagnon de la dégustation. Le travail qu‘elle vous présente est une rencontre entre le beau, l‘utile et l‘agréable. nDans ces œuvres vous apercevrez le rapport à la terre, de l’origine de nos aliments, un assemblage des différents aspects de la nature que l’on retrouve en cette saison. n n• tLa Fabrique d’Anis de Flavigny, un bien bon bonbon : nExceptionnellement l’atelier de dragéification sera ouvert tout le week-end. Catherine Troubat et son équipe proposent une visite libre de son petit musée, des anciens ateliers d’expéditions et de conditionnement, sa crypte carolingienne, sa boutique et son Café. nAux Anis, La Fabrique à Berlue fera son show avec un théâtre de marionnettes. Cette scène prend place toutes les 30 minutes. nLe groupe Astro-brass, rythmera de morceaux d’ambiance choisis sa musique la journée du 11 juin. n nEntrée et parking gratuit. nLe programme sera disponible bientôt sur https://flavigny-sur-ozerain.fr/village/agenda

mairie.flavignysurozerain@wanadoo.fr

