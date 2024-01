Chantier participatif de plantation de haie – La ferme de Fanette Duplouy Flavignac, samedi 24 février 2024.

Chantier participatif de plantation de haie – La ferme de Fanette Duplouy Flavignac Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 10:00:00

fin : 2024-02-24

La LPO Limousin accompagne des paysan.nes dans leurs projets de plantations de haies sur leurs fermes. Entre janvier et mars 2024, 11 chantiers participatifs sont programmés en Haute-Vienne. Vous souhaitez donner un coup de main ? Rejoignez les paysans et bénévoles de la LPO pour mener à bien ces chantiers de plantations ! Aucune compétence spéciale n’est nécessaire, il suffit de venir avec votre bonne humeur et un peu de motivation. Rendez-vous à la ferme de Fanette Duplouy pour l’aider dans la préservation des paysages bocager, favorables à la biodiversité, à travers un chantier participatif de plantation de haie. Prévoir des vêtements adaptés à la météo du jour, ainsi que pelle-bêche, bottes et gants. Inscription obligatoire. L’inscription nous permet de vous prévenir en cas de report dû aux conditions météorologiques.

10 Lieu-dit Busserolles

Flavignac 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine laura.taysse@lpo.fr



