Un spectacle à la date du 2023-11-09 à 20:00 (2023-03-24 au ). Tarif : 24.0 à 24.0 euros. PEEL PRODUCTIONS (lic. L-R-22-010376 & L-R-22-010377) en accord avec Talent Boutique +1ère partie FLAVIEN BERGERDeux mois après la sortie de « D'ici là », morceau en trompe-l'oeil, Flavien Berger confirme l'arrivée de son nouvel album « Dans cent ans » le 17 mars 2023.Découvrez « Les yeux, le reste », morceau d'ouverture de l'album à travers une session Colors.Flavien Berger convoque le mystère du regard et sa puissance évocatrice. Est-ce qu'un regard peut changer une vie ? Parfois il peut éclipser le monde.Il sera en tournée à partir de mars et jouera à L'Olympia le 4 mai 2023.

Détails Lieu LA PETITE COOPE(COOPERATIVE DE MAI) Adresse RUE SERGE GAINSBOURG Ville CLERMONT FERRAND Tarif 24.0-24.0

