FLAVIEN BERGER LE LIEU UNIQUE Nantes, jeudi 13 juin 2024.

Flavien Berger revient avec un troisième album, Cent ans , douze titres électro-pop à la foisdirects et surréalistes, dans lesquels on retrouve son thème fétiche : le temps qui passe. Ce jeude piste, pour les oreilles et pour le coeur, offre un moment suspendu dans une ambianceouatée, nonchalante et rêveuse.Considéré par beaucoup comme un Daho électronique, un nouveau Christophe ou unSébastien Tellier moustachu, l'ancien étudiant en design sonore partage avec ses prestigieuxaînés le goût de la ritournelle accrocheuse, de la mélodie entêtante, tout en s'amusant à mêler,dans un entrelacs d'images et de nappes languissantes, l'imaginaire et le réel – un espacetempsremodelé, réajusté au gré de ses fantaisies. En jouant avec les mots pour créer deshistoires d'amour, en testant des sons tourbillonnants, le compositeur autodidacte s'est faitrapidement un nom en apportant un vent de fraicheur à la scène française.

Tarif : 14.00 – 26.00 euros.

Début : 2024-06-13 à 20:00

LE LIEU UNIQUE QUAI FERDINAND FAVRE 44000 Nantes 44