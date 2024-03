Flavien Berger + Baby’s Berserk Espace Julien Marseille 6e Arrondissement, dimanche 2 juin 2024.

Flavien Berger + Baby’s Berserk vous donnent rendez-vous à l’Espace Julien Marseille dimanche 2 juin.

Flavien Berger enregistre les voix, les bruits, et les sons qui l’entourent et les encapsule dans des morceaux où s’unissent musiques électroniques aventureuses et mélodies pop accrocheuses. Son nouvel album ‘contrebande 02. le disque de l’été’ vient tout juste de paraître. Conçu comme un « contre-album » et venant clore la trilogie entamée avec ‘Léviatan’ en 2015, il invite à un voyage solaire de quinze titres au cœur du processus de création. A l’image de « contrebande 01. le disque de noël » (2019) et « radio contre-temps » (2019) ce nouveau disque onirique et fantasque navigue entre expérimentations sonores, recherches et interludes reflétant un itinéraire bis de la fabrication de son dernier album studio « Dans cent ans’ »



Baby’s Berserk est né de la rencontre intercontinentale de musiciens réunis par un amour de la musique club de leur enfance. Faisant le lien entre Amsterdam et Toronto, la quatuor (le Canadien Puggy Beales sur la composition) désormais trio en live est composé du Néerlandais Mano Hollestelle (pilier du groupe Mauskovic Dance Band), Eva WijnBergen et de la designeuse et musicienne Lieselot Elzinga. Dans la grande tradition de Roxy Music, Throbbing Gristle et Malcolm McLaren, Baby’s Berserk n’est pas seulement un groupe de musique d’avant-garde, mais aussi un groupe à l’esthétique très prononcée. Vous avez toujours voulu voir un groupe électro avec une attitude punk se produire en mélangeant haute couture et haillons à la Flintstone ? Ne cherchez plus, c’est Baby’s Berserk.





La Responsabilité des Rêves (gestionnaire de l’Espace Julien) et les tourneurs Limitrophe Production et Vedettes unissent leurs forces pour donner vie à The Echo, nouveau festival célébrant les musiques curieuses et inventives. A la croisée du rock, de l’électro, de l’expérimental, du post-punk, du classique, le festival se propagera sur Marseille du 31 mai au 2 juin. 27 27 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-02 20:30:00

fin : 2024-06-02

Espace Julien 39 Cours Julien

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

