Makeda, le mardi 8 mars à 20:00

Le Makeda vous concocte une belle fête pour cette journée internationale des droits de la femme, pleine d’émotions et de surprises…. **FLAVIA COELHO Soundsystem & FRIENDS** Notre Marraine Flavia Coelho clôturera son tour au Makeda, mais ici dans un format Soundsystem, accompagné de son acolyte Victor et de ses invités (Surprise), vous allez vibrer et danser comme jamais …. **SISKA SoundClash** à l’instar de Flavia Coelho, Siska viendra aussi faire vibrer le dancefloor accompagné par Clem et ses rythmiques endiablées et de ses invités Surprise (Aussi)… **SOPYCAL** Écoute [https://www.youtube.com/watch?v=76b9cbXccdM](https://www.youtube.com/watch?v=76b9cbXccdM) Calypso Buijtenhuijs aka Sopycal est une comédienne confirmée, elle joue sur la scène musicale comme au théâtre ou au cinéma, avec une sincérité frappante. Autrice, compositrice, interprète, elle est une artiste complète qui s’investie dans ses clips comme sur ses réseaux. Son premier projet sort après le confinement en 2020 et la propulse sur scène. ══════════════════════ BILLETTERIE PRÉVENTE : 14€* (hors frais de location) [https://bit.ly/3uxk9U2](https://bit.ly/3uxk9U2) Adhésion Orizon Sud 2022 Obligatoire 1€ CB NON ACCEPTÉE A L’ENTRÉE ══════════════════════ INFOS PRATIQUES [www.lemakeda.com](http://www.lemakeda.com) Le Makeda · 103 rue Ferrari · 13005 Marseille ══════════════════════ MESURES DE PROTECTION Se retrouver OUI ! Mais en sécurité : Le Pass vaccinal est obligatoire pour l’accès à l’évènement. Toute personne devra justifier être dans un des trois cas suivants : 1-Une certification de vaccination (schéma vaccinal complet, dose de rappel comprise dans le délai imparti pour les personnes à partir de 18 ans et 1 mois qui y sont éligibles), 2- Un certificat de rétablissement de plus de 11 jours et moins de six mois, ou 3 -Un certificat de contre-indication à la vaccination. Nos équipes ont mis en place un dispositif sanitaire (gel hydroalcoolique à disposition) afin d’assurer votre sécurité Port du masque obligatoire pour accéder au Makeda et pour s’y déplacer Le bar est ouvert, mais vous devrez venir commander votre verre masqué ══════════════════════ BAR Soft, Bières, Alcools Verres Makeda Consignés 1€

15,40€ + 1€ d’adhésion annuelle

Makeda 103 rue Ferrari, 13005 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



2022-03-08T20:00:00 2022-03-08T23:59:00