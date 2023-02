Flavia Coelho Soundsystem & Friends + Karimouche Soundsystem + Soul Sliders Le Makeda, 8 mars 2023, Marseille 5e Arrondissement .

Flavia Coelho Soundsystem & Friends + Karimouche Soundsystem + Soul Sliders

2023-03-08 20:00:00 – 2023-03-08

EUR 13 Le Makeda met à l’honneur les femmes en cette semaine dédiée et vous a concocté une soirée sur mesure en cette journée internationale des droits des femmes.



• Flavia Coelho & Friends Soundsystem

Flavia a parcouru tous les chemins du monde, depuis les morros de Rio de Janeiro aux rues pavés de Paris.

Sur son dernier album DNA , tout comme sur scène, elle y déploie son être et déplie son âme!

Dans la tradition des soundsystems Jamaïcains qui ont bercés son enfance dans le Nordeste du Brésil, Flavia balancera ses flows sur des riddims originaux, Remix et classics, du Roots Reggae à la Cumbia en passant par des sonorités plus electro. Un rayon de soleil, une invitation à la danse!



• Karimouche

Version sound system en duo avec Tom Fire.

Ce spectacle sound system prouve la capacité de Karimouche à se renouveler en affirmant ses fondamentaux : la force poétique, la minutie de la chronique sociale. L’artiste parvient à danser sur les crêtes en funambule. Chanson française, musique orientale, trap, electro… : si les influences sont multiples, le style, lui, s’impose comme résolument novateur et épuré. Dans son troisième opus Folies Berbères, Karimouche aborde frontalement le sujet de ses origines. En témoignent le titre de l’album, mais aussi celui de certains morceaux comme « Buñul » ou « Princesses.

Pour cette soirée au makeda, elle sera accompagnée par Camille Ballon, alias Tom Fire, le réalisateur de son album.



• Soul Sliders

Soul Sliders est un groupe de Nu Soûl entre rythme Soul aux influences spatiales et électroniques. Violoncelle et guitare et piano accompagnent la voix émouvante de Issa Naimo. S’installe alors une atmosphère planante et réjouissante faisant de Soul Sliders un groupe très atipique et innovant à ne surtout pas rater sur scènes.

Rendez-vous le 8 mars au Makeda avec Flavia Coelho Soundsystem & Friends + Karimouche Soundsystem + Soul Sliders.

