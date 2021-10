Flavia Coelho Espace Culturel l’Atrium, 3 mars 2022, Tassin-la-Demi-Lune.

Flavia Coelho

Espace Culturel l’Atrium, le jeudi 3 mars 2022 à 20:30

Après plus de 500 concerts aux performances scéniques ultra vitaminées, **Flavia Coelho**, porte à la scène un flamboyant quatrième album. Elle chante en portugais et avec intensité le métissage et la résistance, oscillant ainsi entre influences de la tradition brésilienne et fraîcheur des sonorités actuelles. En effet, de l’enfance elle a gardé les influences **MBP**, **Reggae**, **Dub**, Musique traditionnelle prolongées par une incessante quête musicale qui l’a ouverte au Hip-hop, à la Trap, aux grooves africains. La rayonnante chanteuse transcende ce melting-pot par une énergique tchatche au flow percutant, posée sur la trame déployée par ses fidèles musiciens Victor Vagh et Al Chonville. Ce nouveau projet est déjà décrit comme étant à la fois le plus personnel et le plus universel. **Le petit plus** : Rencontrez les artistes après le concert.

Tarifs : 18€/15€/13€/8€

Album “DNA”

Espace Culturel l’Atrium 35 avenue du 8 mai 1945, 69160 Tassin la Demi-Lune Tassin-la-Demi-Lune Métropole de Lyon



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-03T20:30:00 2022-03-03T22:30:00