FLAUR + JULIEN GRANEL CAVE A MUSIQUE, 25 février 2023, MACON.

FLAUR + JULIEN GRANEL CAVE A MUSIQUE. Un spectacle à la date du 2023-02-25 à 21:00 (2023-02-25 au ). Tarif : 16.0 à 16.0 euros.

Flaur Dijon / pop FLAUR, Florian et Bastien se révèlent dans l’intimité et la nostalgie des souvenirs de l’enfance. À la frontière de la soul et de l’indie, FLAUR s’enivre de mélodies solaires portées par son envie d’évasion. Guitares et nappes aux accents new wave, voix légères et chœurs aux sonorités propres à la soul, de la basse et du groove. Julien GRANEL Landes / Pop Deux ans après son premier EP Bagarre Bagarre, Julien GRANELsigne avec brio, son premier album Cooleur (juin 2022)solaire et envoûtant. Tandis que bruissent les premiers accords de Cooleur, des souvenirs épars d’euphorie juvénile, de fêtes foraines et de bubblegum reviennent en mémoire. Avec ses mélodies orchestrales, ses accents pop, ses tournes funky. Cooleur apparaît comme une ode à la joie et viendra assurément faire secouer la tête des cool kids. Pour son retour en fanfare, Julien s’est entouré de PEDRO WINTER, patron du label ED BANGER, et de JEAN CHARLES deCASTELBAJAC. Pour son premier long-format, Julien GRANEL a délaissé le home-studio pour investir le mythique studio Motorbass où il concocte un album beaucoup plus organique et acoustique que les projets précédents où se mêlent un orchestre de cuivres et des cordes, de riffs d’Ulysse Cottin, le guitariste des Papooz, la section rythmique léchée du batteur de Catastrophe, et le grain si singulier des synthés vintage et des vieux magnétos à bande. A travers cet album délibérément cool, truffé de groove irrésistibles, de jam brûlantes et de pépites feel good, Julien GRANEL nous déroule le tapis rouge pour un concert supa dupa cool.

Votre billet est ici

CAVE A MUSIQUE MACON 119, rue Boullay Sane-et-Loire

Flaur

Dijon / pop

FLAUR, Florian et Bastien se révèlent dans l’intimité et la nostalgie des souvenirs de l’enfance. À la frontière de la soul et de l’indie, FLAUR s’enivre de mélodies solaires portées par son envie d’évasion. Guitares et nappes aux accents new wave, voix légères et chœurs aux sonorités propres à la soul, de la basse et du groove.

Julien GRANEL

Landes / Pop

Deux ans après son premier EP Bagarre Bagarre, Julien GRANELsigne avec brio, son premier album Cooleur (juin 2022)solaire et envoûtant.

Tandis que bruissent les premiers accords de Cooleur, des souvenirs épars d’euphorie juvénile, de fêtes foraines et de bubblegum reviennent en mémoire. Avec ses mélodies orchestrales, ses accents pop, ses tournes funky. Cooleur apparaît comme une ode à la joie et viendra assurément faire secouer la tête des cool kids. Pour son retour en fanfare, Julien s’est entouré de PEDRO WINTER, patron du label ED BANGER, et de JEAN CHARLES deCASTELBAJAC.

Pour son premier long-format, Julien GRANEL a délaissé le home-studio pour investir le mythique studio Motorbass où il concocte un album beaucoup plus organique et acoustique que les projets précédents où se mêlent un orchestre de cuivres et des cordes, de riffs d’Ulysse Cottin, le guitariste des Papooz, la section rythmique léchée du batteur de Catastrophe, et le grain si singulier des synthés vintage et des vieux magnétos à bande.

A travers cet album délibérément cool, truffé de groove irrésistibles, de jam brûlantes et de pépites feel good, Julien GRANEL nous déroule le tapis rouge pour un concert supa dupa cool.

.16.0 EUR16.0.

Votre billet est ici