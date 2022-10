Flaujagues en fête Flaujagues, 28 octobre 2022, Flaujagues.

Flaujagues en fête

Place du village Flaujagues Gironde

2022-10-28 – 2022-10-30

Flaujagues

Gironde

Flaujagues

Vendredi 28 octobre à 20h30 : LOTO 48 lots dont 10 lots pour la tombola (Bon d’achat 200€, 120€, 40€…) – buvette et petite restauration salée et sucrée sur place.

Samedi 29 octobre à 19h30 : Repas (sur réservation) avec soirée karaoké et dansante.

Dimanche 30 octobre à 8h : Vide Grenier – buvette et petite restauration salée et sucrée sur place.

+33 6 87 60 08 07

