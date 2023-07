Domaine de Cauquelle Flaugnac Saint-Paul-Flaugnac, 12 juillet 2023, Saint-Paul-Flaugnac.

Saint-Paul-Flaugnac,Lot

Situé au cœur de l’AOP Coteaux du Quercy, à 25kms au Sud de Cahors et 80kms au Nord de Toulouse, le domaine de Cauquelle est une propriété familiale de 25 ha de vignes plantées sur un sol argilo-calcaire de plateaux et de coteaux. Evelyne et Denis, nos parents, créent le Domaine en 1983 mais pour autant, l’histoire commence bien plus tôt, en 1910, avec Germain, notre aïeul… Depuis ce jour, la vigne, pour le raisin de table ou de cuve, n’a jamais quitté le Domaine… Forts de cette histoire de paysans vignerons, nous, Nadège et Emilien, 5ème génération, reprenons le flambeau en 2009. Offrir du plaisir et des moments de convivialité à tous, en vous proposant une large gamme de vins rouge, rosé et blanc (sec, moelleux et doux) sont notre raison d’être, qui nous permet d’évoluer chaque jour..

Flaugnac Route de Cauquelle

Saint-Paul-Flaugnac 46170 Lot Occitanie



Created in 1983 by Monsieur et Madame SIREJOL, the Domaine de Cauquelle lies opposite the village of Flaugnac, on a hillside in the Quercy Blanc. In 2006, their daughter, Nadège, took over the estate. Then, in 2009, after gaining valuable experience in New Zealand, their son Emilien came back to his roots… Nowadays the vineyard comprises 26 hectares of vines, producing Red and Rosé AOC Coteaux du Quercy and various dry, medium and sweet Whites, IGP Côtes du Lot. It extends over the « serres », with their red, stony calcareous clay soils. Come and meet this family of winegrowers, their wines and this estate which overlooks a landscape typical of the Quercy Blanc…

Creado en 1983 por el Señor y la Señora SIREJOL, el domaine de Cauquelle se sitúa frente al pueblo de Flaugnac, sobre una ladera que marca el Quercy Blanc. En 2006, su hija, Nadège, retomó la explotación. Luego, en 2009, después de una bella experiencia en Nueva Zelanda, su hijo Emilien volvió a sus origenes… Hoy el viñedo consta 26 ha de viñas, entre las que se encuentran vinos Tintos y Rosados DOC Coteaux du Quercy y numerosos vinos blancos secos, dulces IGP « Côtes du Lot ». Se extiende sobre los « serres », suelos arcilloso-calcáreos rojos y pedregosos. Venga a descubrir esta familia de viticultores, sus vinos y esta propiedad que domina un paisaje típico del Quercy blanco…

Die Domaine de Cauquelle liegt im Herzen der AOP Coteaux du Quercy, 25 km südlich von Cahors und 80 km nördlich von Toulouse. Sie ist ein Familienbesitz mit 25 ha Weinbergen, die auf ton- und kalkhaltigen Böden auf Hochebenen und an Hängen gepflanzt sind. Unsere Eltern, Evelyne und Denis, gründeten das Weingut 1983, aber die Geschichte beginnt schon viel früher, nämlich 1910 mit unserem Vorfahren Germain Seitdem haben die Weinreben, sowohl für Tafel- als auch für Keltertrauben, das Weingut nie verlassen Gestärkt durch diese Geschichte der Bauern und Winzer übernahmen wir, Nadège und Emilien, 2009 in der fünften Generation die Leitung des Weinguts. Wir bieten Ihnen eine breite Palette an Rot-, Rosé- und Weißweinen (trocken, lieblich und süß) an, um Ihnen Freude und gesellige Momente zu bereiten.

