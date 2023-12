Marché de Noël à Flaugnac Flaugnac Saint-Paul-Flaugnac, 9 décembre 2023 14:00, Saint-Paul-Flaugnac.

Saint-Paul-Flaugnac,Lot

Issue des vieilles traditions Nordiques, les Marchés de Noël sont un moment unique de rencontre et de convivialité. Organisé par l’Association le CAP (Culture, Art et Patrimoine) de la commune de Flaugnac, vous y trouverez des idées de cadeaux et de décoration pour réussir avec vos proches vos fêtes de fin d’année.

Rappelons que le marché de Noël de Flaugnac est le premier marché de Noël créé dans le département du Lot et ce le dimanche 15 décembre 1996 ! Sa notoriété s’accroit d’année en année et nombreux sont les exposants désireux d’y participer..

2023-12-09 14:00:00 fin : 2023-12-09 19:00:00. EUR.

Flaugnac Salle des Fêtes

Saint-Paul-Flaugnac 46170 Lot Occitanie



Stemming from old Nordic traditions, the Christmas Markets are a unique moment of meeting and conviviality. Organised by the Association CAP (Culture, Art and Heritage) of the town of Flaugnac, you will find gift and decoration ideas to make a success of your Christmas and New Year celebrations with your friends and family.

Remember that the Flaugnac Christmas market is the first Christmas market created in the Lot department and this on Sunday 15th December 1996! Its fame is growing year by year and many exhibitors are eager to participate.

Procedentes de antiguas tradiciones nórdicas, los mercados de Navidad son un momento único de encuentro y convivencia. Organizado por la Asociación CAP (Cultura, Arte y Patrimonio) del municipio de Flaugnac, encontrará ideas de regalos y decoraciones para que sus celebraciones navideñas sean un éxito con sus seres queridos.

El mercado de Navidad de Flaugnac fue el primer mercado de Navidad que se creó en el departamento de Lot el domingo 15 de diciembre de 1996 Su reputación crece año tras año y muchos expositores quieren participar.

Die aus alten nordischen Traditionen hervorgegangenen Weihnachtsmärkte sind ein einzigartiger Moment der Begegnung und der Geselligkeit. Sie werden von der Association le CAP (Culture, Art et Patrimoine) der Gemeinde Flaugnac organisiert. Hier finden Sie Geschenk- und Dekorationsideen, damit Ihnen und Ihren Lieben die Feiertage zum Jahresende gelingen.

Der Weihnachtsmarkt von Flaugnac war der erste Weihnachtsmarkt im Département Lot, der am Sonntag, dem 15. Dezember 1996, gegründet wurde Sein Bekanntheitsgrad wächst von Jahr zu Jahr und viele Aussteller möchten daran teilnehmen.

