Randonnée pédestre Trotte Cailloux Flaugnac Saint-Paul-Flaugnac, 8 octobre 2023, Saint-Paul-Flaugnac.

Saint-Paul-Flaugnac,Lot

L’association Trotte Cailloux vous propose des randonnées accompagnées.

Rendez-vous pour le départ du covoiturage à Saint-Paul-Flaugnac, ou directement au départ de la rando.

Pour plus de renseignements : 06 48 12 99 25.

2023-10-08 09:00:00 fin : 2023-10-08 . 1 EUR.

Flaugnac

Saint-Paul-Flaugnac 46170 Lot Occitanie



The association Trotte Cailloux offers guided hikes.

Meeting point for carpooling in Saint-Paul-Flaugnac, or directly at the start of the hike.

For more information : 06 48 12 99 25

La asociación Trotte Cailloux ofrece paseos guiados.

Punto de encuentro para el coche compartido en Saint-Paul-Flaugnac, o directamente al inicio de la excursión.

Para más información: 06 48 12 99 25

Der Verein Trotte Cailloux bietet Ihnen begleitete Wanderungen an.

Treffen Sie sich zur Bildung von Fahrgemeinschaften in Saint-Paul-Flaugnac oder direkt am Start der Wanderung.

Für weitere Informationen: 06 48 12 99 25

