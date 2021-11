Paris Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) île de France, Paris Flaubert, un exercice d’admiration par Marie-Hélène Lafon Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Flaubert, un exercice d’admiration par Marie-Hélène Lafon Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP), 15 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le lundi 15 novembre 2021

de 19h à 20h30

gratuit

Dans le cadre du festival Paris en toutes lettres Cela n’est pas tant qu’elle l’admire, qu’elle le vénère et le relit sans cesse – même si, évidemment, c’est le cas –, c’est qu’elle vit avec lui. Marie-Hélène Lafon a toujours revendiqué son amour « de loin » pour l’auteur de Madame Bovary, Bouvard et Pécuchet ou encore Un Cœur simple, livre qu’elle emporterait sur une île déserte. Avec la finesse et la joie qui la caractérisent, dans sa langue merveilleusement chamarrée, elle a raconté cette passion dans son ouvrage Flaubert. Ce soir, elle le partage avec nous en lecture. « Flaubert for ever ». À lire – Marie-Hélène Lafon, Flaubert, coll. « Les auteurs de ma vie », Buchet/Chastel, 2018. Animations -> Lecture / Rencontre Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) 24 rue Pavée Paris 75004

1 : Saint-Paul (227m) 8 : Chemin Vert (461m)

Contact : Maison de la Poésie 01 44 54 53 00 https://www.maisondelapoesieparis.com/ Animations -> Lecture / Rencontre Bibliothèques

Date complète :

2021-11-15T19:00:00+01:00_2021-11-15T20:30:00+01:00

©-Jean-Luc-Paillé-2017-300×300

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) Adresse 24 rue Pavée Ville Paris lieuville Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) Paris