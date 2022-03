FLATHEAD Lollipop Music Store, 1 avril 2022, Marseille.

FLATHEAD

Lollipop Music Store, le vendredi 1 avril à 18:30

FLAThead (powerpop, Marseille) – 5 icônes du rock Marseillais réunis dans un seul et même groupe. Mené par Téo Tomy Tannières de Tomy & The Cougars, accompagné de David Hofmann (Calvitie, Seppuku, Hofmann Family Blues Experience), Rudy “Rock” Romeur (The Aggravation, Sunsick, La Flingue), Théo Kael Serre (Pogy & Les Kéfars) et Mathieu Aimon (Parade). Formé en janvier 2020, le groupe n’a malheureusement jamais pu se produire officiellement à Marseille et présentera son 1er EP, “The End of my World”, dévoilé au monde et en exclusivité à Lollipop le vendredi 1er avril (no jokes). Cet EP est composé de 5 chansons d’amour de Téo Tomy écrites dans sa chambre entre 2012-2019, réarrangées par le groupe et enregistrées durant l’été 2020, uniquement en K7 et CD, autoproduit avec l’aide de l’Association La Poissonnerie et Ganache Records . NO SYNTHS… ONLY GUITARS ! [https://flathead.bandcamp.com](https://flathead.bandcamp.com) [https://www.facebook.com/FLATheadmarseille](https://www.facebook.com/FLATheadmarseille)

Entrée libre / adhésion annuelle obligatoire

♫POWER POP♫

Lollipop Music Store 2 BOULEVARD THEODORE THURNER, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-01T18:30:00 2022-04-01T22:00:00