Flashmob West Side Story Médiathèque Saint-Marceau, 5 mars 2022, Orléans.

Flashmob West Side Story

Médiathèque Saint-Marceau, le samedi 5 mars à 11:00

Ouvertement adapté de Roméo et Juliette, œuvre de tous les records, tout le monde ou presque connaît West Side Story, ou en tout cas le film de Robert Wise et Jerome Robbins, avec Natalie Wood, réalisé en 1961. Un peu moins peut-être le drame lyrique dont il est tiré… Créé quatre ans plus tôt à Broadway où le spectacle a tenu l’affiche durant pas moins de 732 représentations, West Side Story a ensuite très vite conquis le monde. Cette comédie musicale unique en son genre a traversé les années grâce à la musique de Bernstein (Maria, America, Somewhere, Tonight, I Feel Pretty…), et la danse, à la fois savante, rythmée et populaire. En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, le programme pourra être modifié. Vous trouverez toutes les informations actualisées sur notre [site](https://mediatheques.orleans-metropole.fr/accueil).

La Fabrique Opéra

