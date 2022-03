Flashmob Salsa Maison Citoyenne La Naspe Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Venez voyager pendant une heure à Cuba, en découvrant les rythmes de la salsa ! Atelier flashmob sur les rythmes latinos **Renseignements :** 05 61 15 31 83 mc-naspe@mairie-colomiers.fr Horaires ——– Les vendredis de 14h30 à 16h Les samedis de 14h30 à 16h **Détails sur le lieu**: Maison citoyenne La Naspe

