Dans le cadre de la semaine des droits des femmes, Sos Femmes Accueil propose un flashmob devant le Théâtre de Saint-Dizier pour faire la lumière sur le sujet des violences conjugales.

ouvert à toutes et tous, entrée libre

