Mail de la Poule Blanche, le dimanche 22 mai à 10:30

Venez-vous amuser et danser sur un air d’ABBA, en famille ou entre amis. Chorégraphie présente sur [www.ville-ormes.fr](http://www.ville-ormes.fr) et notre page FB. « Dancing Queen » d’ABBA Mail de la Poule Blanche rue de la Poule blanche 45140 Ormes Ormes Loiret

