Balma La Grainerie Balma, Haute-Garonne Flashmob avec Steven Chotard (Cie Samuel Mathieu) – Vendredi 12 novembre La Grainerie Balma Catégories d’évènement: Balma

Haute-Garonne

Flashmob avec Steven Chotard (Cie Samuel Mathieu) – Vendredi 12 novembre La Grainerie, 12 novembre 2021, Balma. Flashmob avec Steven Chotard (Cie Samuel Mathieu) – Vendredi 12 novembre

La Grainerie, le vendredi 12 novembre à 18:00

Suite à trois après-midis de résidence avec Steven Chotard (Cie Samuel Mathieu), les étudiants en deuxième année de formation supérieure (DNSPac) à l’Ésacto’Lido et les élèves adultes des écoles de cirque de la Région Occitanie vous donnent rendez-vous, le temps d’un flashmob, dans une station de métro. **Crédit photo :** Christophe Trouilhet **Gratuit** **Métro** **création 2021** **Tout public** **15 minutes** Avec les étudiants en formation supérieure à l’Ésacto’Lido et les élèves de la FREC La Grainerie 61 Rue Saint-Jean, 31130 Balma Balma Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-12T18:00:00 2021-11-12T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Balma, Haute-Garonne Autres Lieu La Grainerie Adresse 61 Rue Saint-Jean, 31130 Balma Ville Balma lieuville La Grainerie Balma