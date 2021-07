Grand Grand Grand, Vosges FLASHE TON GRAND Grand Grand Catégories d’évènement: Grand

Vosges

FLASHE TON GRAND Grand, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Grand. FLASHE TON GRAND 2021-07-10 14:00:00 14:00:00 – 2021-07-10 17:00:00 17:00:00

Grand Vosges Expert ou débutant, sauras-tu respecter les règles de notre rallye photo antique ? En famille ou entre amis, viens immortaliser les vestiges gallo-romains de Grand… en gardant un œil sur le chrono !

Des plus beaux aux plus insolites, tes clichés te permettront de réaliser une œuvre originale, lors d’un atelier scrapbooking (collages créatifs). Seule contrainte, cette fois : ton imagination !

Se munir d’un appareil photo et d’un câble USB. Réservation obligatoire !

Accès avec le billet du site. dernière mise à jour : 2021-06-10 par

Détails Catégories d’évènement: Grand, Vosges Étiquettes évènement : Autres Lieu Grand Adresse Ville Grand lieuville 48.38373#5.48525