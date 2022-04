Flashback Party 80’s by DJ Ruthwen Makeda Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Flashback Party 80’s by DJ Ruthwen Makeda, 29 avril 2022, Marseille. Flashback Party 80’s by DJ Ruthwen

Makeda, le vendredi 29 avril à 23:30

DJ set années 80: the Flashback party DJ Ruthwen (Années 80) Le Makeda est fier de reprendre les soirées années 80 avec sa toute nouvelle équipe et toujours en partenariat avec NOSTALGIE Provence ! Un mot d’ordre : s’ambiancer… comme le disait David Bowie : Let’s dance ♥ Prend les paillettes, les épaulettes, et autre accessoire de l’époque et viens t’amuser sur les meilleurs tubes de l’été. Place à l’emblématique DJ RUTHWEN (aka Jean Marc) pour une soirée démentielle. INFOS PRATIQUES Le Makeda · 103 rue Ferrari · 13005 Marseille 7€ + 1€ d’adhésion à l’association Orizon Sud CB NON ACCEPTÉE A L’ENTRÉE

7€ + 1€ d’adhésion

♫CLUBBING♫ Makeda 103 rue Ferrari, 13005 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-29T23:30:00 2022-04-29T04:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Makeda Adresse 103 rue Ferrari, 13005 Marseille Ville Marseille lieuville Makeda Marseille Departement Bouches-du-Rhône

Makeda Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

Flashback Party 80’s by DJ Ruthwen Makeda 2022-04-29 was last modified: by Flashback Party 80’s by DJ Ruthwen Makeda Makeda 29 avril 2022 Makeda Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône