Flashback Party 80’s by DJ Ruthwen

Makeda, le samedi 19 mars à 22:00

DJ set années 80: the Flashback party DJ Ruthwen (Années 80) Le Makeda est fier de reprendre les soirées années 80 avec sa toute nouvelle équipe et toujours en partenariat avec NOSTALGIE Provence ! Un mot d’ordre : s’ambiancer… comme le disait David Bowie : Let’s dance ♥ Prend les paillettes, les épaulettes, et autre accessoire de l’époque et viens t’amuser sur les meilleurs tubes de l’été. Place à l’emblématique DJ RUTHWEN (aka Jean Marc) pour une soirée démentielle. INFOS PRATIQUES Le Makeda · 103 rue Ferrari · 13005 Marseille 7€ + 1€ d’adhésion à l’association Orizon Sud CB NON ACCEPTÉE A L’ENTRÉE RÈGLES SANITAIRES • Le Pass vaccinal est obligatoire pour l’accès à l’évènement. Toute personne devra justifier être dans un des trois cas suivants : – Une certification de vaccination (schéma vaccinal complet, dose de rappel comprise dans le délai imparti pour les personnes à partir de 18 ans et 1 mois qui y sont éligibles) – Un certificat de rétablissement de plus de 11 jours et moins de six mois – Un certificat de contre-indication à la vaccination.

7€ + 1€ d’adhésion

Makeda 103 rue Ferrari, 13005 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

