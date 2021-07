Bordeaux Musée des Arts Décoratifs et du Design Bordeaux, Gironde Flashback : lumières sur les dons récents et les nouvelles acquisitions Musée des Arts Décoratifs et du Design Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

### Profitez du dernier week-end de l’exposition pour découvrir _Flashback, lumière sur les dons récents et les nouvelles acquisitions_ ! Une médiation est organisée dans les salles. Avec une sélection de plus de 80 pièces d’arts décoratifs et de design, _Flashback, Lumière sur les dons récents et les dernières acquisitions_ propose un dialogue stimulant entre les objets et suscite des questions autour de thématiques variées telles que l’usage, les matériaux, les formes, les techniques et notre rapport affectif aux objets. L’occasion pour le public de (re)découvrir des pièces remarquables réalisées par de grands noms du design tels que Ron Arad, François Bauchet, Pierre Charpin, Olivier Gagnère, Jaime Hayon, Chris Kabel, Peter Shire, Ettore Sottsass, Martin Szekely, Marcel Wanders et Daniel Weil. Tout au long de votre parcours des médiatrices seront disponibles dans les salles pour répondre à vos questions et échanger. Jusqu’au 19 septembre 2021.

Gratuit. Entrée libre. Le rez-de-chaussée du musée est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Musée des Arts Décoratifs et du Design Hôtel de Lalande, 39 rue Bouffard, 33000 Bordeaux

