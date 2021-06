Flashback, le musée d’hier à aujourd’hui Salle d’exposition du CYEL, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, La Roche-sur-Yon.

Flashback, le musée d’hier à aujourd’hui

Salle d’exposition du CYEL, le samedi 3 juillet à 19:00

L’exposition Flashback, le musée d’hier à aujourd’hui est une invitation à découvrir l’histoire du musée à travers des œuvres et des objets éclectiques et parfois inattendus! Constituée au XIXe siècle, la collection ressemblait à celle d’un muséum d’histoire naturelle. Elle s’est progressivement orientée vers les Beaux-arts grâce aux dons d’artistes et de collectionneurs. A partir des années 1980, le musée trouve un nouveau souffle en s’orientant vers la photographie plasticienne. En 2003, le musée est labellisé « musée de France », signe de reconnaissance par le ministère de la Culture. Aujourd’hui, le fonds photographique est une référence au niveau national et, en art ancien, il est devenu le plus grand conservatoire d’œuvres de Benjamin Rabier et de Paul Baudry… Exposition présentée du 19 juin au 25 septembre 2021.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles (jauge de 18 personnes)

Toute la soirée, l’équipe du musée vous présente ses œuvres coups de cœur.

Salle d’exposition du CYEL 10 rue Salvador Allende 85000 La Roche-sur-Yon La Roche-sur-Yon Vendée



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T19:00:00 2021-07-03T22:00:00