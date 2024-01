D’AMOUR OU D’AMITIE FLASHBACK CAFE Toulouse, mercredi 20 mars 2024.

Céline ? Elles la connaissent par cœur, enfin surtout ses chansons.Si la star n’est aujourd’hui plus en capacité d’assurer ses tournées internationales, qu’à cela ne tienne, Alice et Camille, ses plus grandes fans, sont là pour reprendre le flambeau.Investies d’une mission spéciale émanant de la star elle-même (si si !), elles vont faire se succéder sur le plateau différentes expertes de Céline Dion, de son adolescence à sa vision de l’amour en passant par les rencontres décisives de sa vie.Entre interviews et chansons – plus ou moins – emblématiques, ce spectacle est un véritable femmage à la Diva internationale.Les deux protagonistes n’ont qu’une idée en tête, vous transmettre leur admiration sans borne pour Céline. Pour cela rien n’est laissé au hasard, et elles n’hésiteront pas à donner d’elles-mêmes pour balayer le répertoire de la star, et même vous donner un aperçu de sa garde-robe.D’amour ou d’amitié, c’est l’histoire d’une grande admiration certes, mais c’est aussi celle d’une amitié sans faille (ou presque) entre ces deux personnages qui ont à cœur d’égaler la plus grande chanteuse que la terre n’ait jamais connue… Rien que ça !SUIVI de LUKARAOKEKaraoké acoustique accompagné au piano

Tarif : 14.00 – 16.00 euros.

Début : 2024-03-20 à 20:30

FLASHBACK CAFE 5 ALLÉE DE BRIENNE 31000 Toulouse 31