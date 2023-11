Alcaline FLASHBACK CAFE Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille Alcaline FLASHBACK CAFE Marseille, 24 novembre 2023, Marseille. Alcaline Vendredi 24 novembre, 19h00 FLASHBACK CAFE Le duo Alcaline se produira chez Flashback Café dans une ambiance intimiste. Concert gratuit.

Restauration et bar sur place.

Possibilité de réserver sa table:

https://reservation.laddition.com/booking/flashbackcafemarseille#/date

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ FLASHBACK CAFE 4 Rue de la République 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://reservation.laddition.com/booking/flashbackcafemarseille#/date »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T19:00:00+01:00 – 2023-11-24T22:30:00+01:00

2023-11-24T19:00:00+01:00 – 2023-11-24T22:30:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu FLASHBACK CAFE Adresse 4 Rue de la République 13001 Marseille Ville Marseille Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville FLASHBACK CAFE Marseille latitude longitude 43.296577;5.374117

FLASHBACK CAFE Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/