Flash retraite » du 15 au 24 novembre : 10 jours pour tout savoir sur la préparation à la retraite Visio, 15 novembre 2021, Privas.

Flash retraite » du 15 au 24 novembre : 10 jours pour tout savoir sur la préparation à la retraite

du lundi 15 novembre au mercredi 24 novembre à Visio

**Du 15 au 24 novembre, l’Agirc-Arrco et l’Assurance retraite donnent de nouveau rendez-vous aux assurés sur flash-retraite.fr pour les informer sur les démarches retraite et les aider à anticiper au mieux la préparation de leur retraite.** « Flash retraite : Je me prépare ! » : Comment obtenir son âge de départ ? Quel sera le montant de la retraite de base et complémentaire ? Comment faire sa demande de retraite ? Pendant les 10 jours du Flash retraite, un événement 100% digital, l’Assurance retraite et l’Agirc-Arrco donnent les clés sur les droits et démarches à connaitre pour préparer sereinement son départ à la retraite. Depuis le site Flash-retraite.fr, les salariés, travailleurs indépendants, contractuels de droit public et artistes-auteurs pourront accéder, quel que soit l’âge, à : – des conseils et des services pour calculer son âge de départ à la retraite, estimer le montant de sa retraite, consulter son relevé de carrière tous régimes et obtenir la liste personnalisée des démarches ; – une conférence en ligne le mardi 23 novembre à 11 h pendant laquelle un expert viendra présenter les droits et démarches retraite, suivie d’un temps de questions/réponses. Inscription en ligne à partir du 15 novembre sur [[Flash-retraite.fr.](Flash-retraite.fr.)](Flash-retraite.fr.) – des pastilles vidéo thématiques (chômage, congé parental, période maladie…) – un agenda retraite, permettant d’enregistrer sa date de départ à la retraite afin de recevoir des conseils réguliers pour préparer au mieux son départ ; – des outils pratiques : brochures, abécédaire sur la retraite, lettre de départ à la retraite à adresser à son employeur, etc. ; – une vidéothèque pour aider les actifs dans leurs démarches et apporter un éclairage pédagogique sur leurs droits.

Inscription

l’Assurance retraite et l’Agirc-Arrco

Visio En visioconférence Privas Ardèche



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-15T09:00:00 2021-11-15T11:30:00;2021-11-16T09:00:00 2021-11-16T11:30:00;2021-11-17T09:00:00 2021-11-17T11:30:00;2021-11-18T09:00:00 2021-11-18T11:30:00;2021-11-19T09:00:00 2021-11-19T11:30:00;2021-11-20T09:00:00 2021-11-20T11:30:00;2021-11-21T09:00:00 2021-11-21T11:30:00;2021-11-22T09:00:00 2021-11-22T11:30:00;2021-11-23T09:00:00 2021-11-23T11:30:00;2021-11-24T09:00:00 2021-11-24T11:30:00