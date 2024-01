Flash Pig ECUJE Paris, jeudi 21 mars 2024.

Le jeudi 21 mars 2024

de 20h30 à 23h00

.Tout public. payant Tarif plein : 25 EUR

Tarif réduit (-25 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, intermittents du spectacle) : 18 EUR

Multi-récompensés pour leur dernier opus paru en 2023, le groupe dont tout le monde parle nous présente un nouvel album : la bande originale du film mythique de Wong Kar-wai, In the Mood for Love.

Flash Pig

Adrien Sanchez – saxophone ténor

Maxime Sanchez – piano

Florent Nisse – contrebasse

Gautier Garrigue – batterie

Première partie : Congé Spatial

Pierre Lapprand – saxophone ténor

Étienne Manchon – piano

Ce nouveau projet, brûlant et maîtrisé, le cinquième en quinze ans d’existence du quartet, nous permet d’apprécier des musiciens arrivés ensemble à maturité, capables comme peu d’autres d’exprimer des émotions complexes et nuancées avec un idiome jazz. Le dialogue avec le cinéma ouvre pour notre imaginaire des possibilités réjouissantes, qui font avancer encore plus loin ce groupe précieux pour le jazz français et européen.

Mettons que vous êtes à Hong Kong, dans les années 60. La cravate un peu desserrée, ou le dernier bouton de votre robe à col mao déboutonné. Il est tard, vous êtes seule, vous vous êtes brûlé la bouche sur un repas avalé trop vite. Vous frôlez en rentrant un autre seul comme vous, trahi comme vous. Les couleurs sont fortes comme le souvenir quand elles émergent de la pénombre. La moiteur ralentit la fumée de votre cigarette. Sépia, fêlé par le temps, un boléro sort du poste de radio. Vous pouvez si vous le souhaitez rêver que vous êtes amoureux, que c’est impossible, et garder le secret.

ECUJE 119 Rue La Fayette 75010 Paris

Contact : https://www.youtube.com/channel/UC0pRiCu1WFe5rUkWzNsKQLg https://www.facebook.com/FlashPigQuartet https://www.facebook.com/FlashPigQuartet https://www.ecuje.fr/offre/flash-pig-cd-release-conge-spatial-jazz-a-lecuje-2/

© Baptiste Germser Flash Pig