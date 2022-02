Flash mob, Descente aux flambeaux + Spectacle de feu & DJ set avec JAY STYLE Bourg-Saint-Maurice Bourg-Saint-Maurice Catégories d’évènement: Bourg-Saint-Maurice

Savoie

Flash mob, Descente aux flambeaux + Spectacle de feu & DJ set avec JAY STYLE Bourg-Saint-Maurice, 16 février 2022, Bourg-Saint-Maurice. Flash mob, Descente aux flambeaux + Spectacle de feu & DJ set avec JAY STYLE Front de neige Cachette Arc 1600 Bourg-Saint-Maurice

2022-02-16 18:00:00 – 2022-02-16 Front de neige Cachette Arc 1600

Bourg-Saint-Maurice Savoie Passez un moment féerique et traditionnel : La descente aux flambeaux des Moniteurs ESF et des enfants, ambiancés par Dalila pour la flash mob et des artistes enflammés enchainant danse théâtre et jonglerie. Ambiance assurée par notre DJ JAY STYLE. Front de neige Cachette Arc 1600 Bourg-Saint-Maurice

dernière mise à jour : 2022-02-03 par

Détails Catégories d’évènement: Bourg-Saint-Maurice, Savoie Autres Lieu Bourg-Saint-Maurice Adresse Front de neige Cachette Arc 1600 Ville Bourg-Saint-Maurice lieuville Front de neige Cachette Arc 1600 Bourg-Saint-Maurice Departement Savoie

Bourg-Saint-Maurice Bourg-Saint-Maurice Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourg-saint-maurice/

Flash mob, Descente aux flambeaux + Spectacle de feu & DJ set avec JAY STYLE Bourg-Saint-Maurice 2022-02-16 was last modified: by Flash mob, Descente aux flambeaux + Spectacle de feu & DJ set avec JAY STYLE Bourg-Saint-Maurice Bourg-Saint-Maurice 16 février 2022 Bourg-Saint-Maurice Savoie

Bourg-Saint-Maurice Savoie