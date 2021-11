Boulogne-Billancourt Collège Paul Landowski Boulogne-Billancourt, Hauts-de-Seine Flash mob des mots d’amour Collège Paul Landowski Boulogne-Billancourt Catégories d’évènement: Boulogne-Billancourt

Performance-concert ! Le Flash mob des mots d’amour ! Une surprise vous attend à 18h pile dans le hall d’entrée du collège. Les plus beaux mots d’amour, citations, extraits de poèmes, billets doux et autres déclarations enflammées, s’inscriront devant vous sur la baie vitrée du hall d’entrée ! Avec la participation des élèves musiciens!

Dans la limite des places disponibles.

2022-01-21T18:00:00 2022-01-21T18:30:00

