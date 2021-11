Falaise Falaise Calvados, Falaise Flash – La danse par les temps qui courent Falaise Falaise Catégories d’évènement: Calvados

Falaise Calvados Falaise Flash est un nouveau rendez-vous qui fait dialoguer les générations, les époques et les temporalités pendant un mois, à l’automne, au cours duquel spectacles, rencontres et actions culturelles se conjuguent au présent. Le présent contient la totalité du vivant. Nous habitons le temps dans ce mouvement qui nous projette depuis le passé vers l’avenir. Mais que signifie d’être « contemporains » les un·e·s des autres, de partager le monde aujourd’hui petits et grands ? La danse, en tant qu’art de la présence augmentée, ici et maintenant, nous apporte des réponses, des éclairages, tout en déplaçant les questions sur notre rapport à l’imaginaire temporel. .

Au programme : spectacles, cinéma, rencontres…

Il est fortement conseillé de réserver pour l’ensemble des évènements auprès de Chorège.

