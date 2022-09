FLASH ENCEINTE ROMAINE CACH√âE/SECR√àTE Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

FLASH ENCEINTE ROMAINE CACHÉE/SECRÈTE Le Mans, 9 octobre 2022, Le Mans. FLASH ENCEINTE ROMAINE CACHÉE/SECRÈTE

43 Grande Rue Maison du Pilier Rouge Le Mans Sarthe Maison du Pilier Rouge 43 Grande Rue

2022-10-09 – 2022-10-09

Maison du Pilier Rouge 43 Grande Rue

Le Mans

Sarthe De la porte Saint-Martin aux jardins de la cathédrale, en passant par la tour du Gros-Pilier, découvrez des parties secrêtes et méconnues de l’enceinte romaine et leurs secrets que nous vous révélerons.

Votre guide sera Sibyl Davy Maison du Pilier Rouge 43 Grande Rue Le Mans

dernière mise à jour : 2022-09-20 par

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Le Mans Adresse Le Mans Sarthe Maison du Pilier Rouge 43 Grande Rue Ville Le Mans lieuville Maison du Pilier Rouge 43 Grande Rue Le Mans Departement Sarthe

Le Mans Le Mans Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-mans/

FLASH ENCEINTE ROMAINE CACHÉE/SECRÈTE Le Mans 2022-10-09 was last modified: by FLASH ENCEINTE ROMAINE CACHÉE/SECRÈTE Le Mans Le Mans 9 octobre 2022 43 Grande Rue Maison du Pilier-Rouge Le Mans Sarthe le mans sarthe

Le Mans Sarthe