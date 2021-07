Flash collection Parc Omnisport, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Lieusaint.

Flash collection

le mercredi 21 juillet à Parc Omnisport

Les malles et les sacs à dos Flash Collection sont de véritables dispositifs d’exposition, qui permettent aux publics, de découvrir « chez eux », gratuitement, un corpus varié d’œuvres originales, créées par des artistes français et internationaux, issues d’une collection publique. Ce projet, initialement conçu pour les lycéens franciliens, durant l’année scolaire est réadapté aux contextes et aux publics rencontrés lors de cette tournée estivale. Les médiateurs conçoivent de nouvelles thématiques et sélection d’œuvres et de nouveaux modes d’échanges. Flash Collection investit ainsi les différents espaces du territoire francilien et notamment les plus éloignés, géographiquement et socialement, des offres culturelles, ce qui constitue le cœur de la mission de diffusion du Frac Île-de-France. Cette diffusion hors les murs, permet à divers publics – du jeune public dans les centres de loisirs et les conservatoires, au public familial dans des structures culturelles, et des bibliothèques – de rencontrer ces œuvres et de bénéficier d’une médiation adaptée. Deux artistes de la sélection proposeront des workshops aux publics des centres de loisirs. Cette tournée est proposée à des partenaires variés du territoire de champs artistiques et culturels divers comme le spectacle vivant, la musique…

Médiation autour des oeuvres de la collection du Frac Ile-de-France

Parc Omnisport Rue des Grands Champs 77127 Lieusaint Lieusaint Seine-et-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-21T11:00:00 2021-07-21T12:00:00;2021-07-21T14:00:00 2021-07-21T15:00:00;2021-07-21T16:30:00 2021-07-21T17:30:00