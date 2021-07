Paris Centre de loisirs Paris Flash collection Centre de loisirs Paris Catégorie d’évènement: Paris

du jeudi 19 août au vendredi 27 août à Centre de loisirs

Le Frac présente Flash Collection, un dispositif d'exposition mobile qui donne à découvrir la création contemporaine sur un mode ludique. Les malles et les sacs à dos Flash Collection sont de véritables dispositifs d'exposition, qui permettent aux publics, de découvrir « chez eux », gratuitement, un corpus varié d'œuvres originales, créées par des artistes français et internationaux, issues d'une collection publique. Centre de loisirs 75019 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-19T10:00:00 2021-08-19T17:00:00;2021-08-23T10:00:00 2021-08-23T17:00:00;2021-08-24T10:00:00 2021-08-24T17:00:00;2021-08-26T10:00:00 2021-08-26T17:00:00;2021-08-27T10:00:00 2021-08-27T17:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Centre de loisirs Adresse 75019 Paris Ville Paris lieuville Centre de loisirs Paris