FLASH #2 – Collectif SNLR – Ça doit vous épater Le Point Ephémère, 25 juin 2021-25 juin 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 25 juin 2021

de 19h à 20h30

Le samedi 26 juin 2021

de 19h à 20h30

gratuit

Programmations sauvages à Point Éphémère. Hors-saison, des représentations sur mesure pour les artistes accompagnés par Point Éphémère, et des surprises de dernière minute.

Mi-hommes mi-juments, dresseuses et dressées, parieuses et jockeys, nous rejouons nos rencontres avec les habitués du PMU City de la place Saint Côme à Montpellier, lieu de vie et de pari sur les courses hippiques. Nous prenons la parole de ces hommes pour l’interroger et la mettre au service d’une autre vision : une réalité fantasmée. L’espace scénique ne représente jamais vraiment le PMU, il est multiple, toujours en mouvement et révèle les intimités qui se côtoient au PMU. Il passe de champ de course à hippodrome, de piste de cirque à ring de catch et de tapis de jeux à plateau de théâtre. Dans cet essai de curiosité, notre regard vient rompre avec la matière documentaire et fait résonner la voix des turfistes dans sa forme la plus légère possible : celle d’un spectacle équestre sans chevaux.

Spectacles -> Danse

Le Point Ephémère 200 Quai de Valmy Paris 75010

7, 7bis : Louis Blanc (190m) 2, 5, 7bis : Jaurès (211m)



Contact :Le Point Ephémère 0140340248 https://pointephemere.org/Nos-evenements-a-venir-Projet https://www.facebook.com/events/1231431660593420

Spectacles -> Danse

Date complète :

2021-06-25T19:00:00+02:00_2021-06-25T20:30:00+02:00;2021-06-26T19:00:00+02:00_2021-06-26T20:30:00+02:00