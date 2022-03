Flânez au marché Bagnoles de l’Orne Normandie, 5 mars 2022, Bagnoles de l'Orne Normandie.

Flânez au marché Bagnoles de l’Orne Normandie

2022-03-05 08:30:00 – 2022-03-05 13:30:00

Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Place du marché (Bagnoles lac)

Marchés hebdomadaires, le matin :

• mardi

• samedi

Sur la place du marché située derrière l’Office de Tourisme, les halles couvertes réservent un cadre pittoresque où légumes et fruits de saison côtoient les fromages, viandes et poissons. Prenez le temps de rencontrer les producteurs locaux et déguster les saveurs d’ici : miel, cidre, poiré et fromages normands AOP…

Renseignement Office de Tourisme 02 33 37 85 66

Bagnoles de l’Orne Normandie

