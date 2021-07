Nantes Office des Retraités et Personnes Agées de Nantes Loire-Atlantique, Nantes Flâneries urbaines sur les pas du Voyage à Nantes Office des Retraités et Personnes Agées de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Flâneries urbaines sur les pas du Voyage à Nantes Office des Retraités et Personnes Agées de Nantes, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Nantes. 2021-07-22

Horaire : 10:00

Gratuit : oui Sur inscription sur https://www.orpan.fr/ Seniors Destination le Mémorial de l’esclavage en passant par l’école d’architecture, le palais de justice, les nefs et le quai des plantes.Distance : 3,1 km Gratuit, sur réservation sur https://www.orpan.fr/ Office des Retraités et Personnes Agées de Nantes 6 Place du Port Communeau Centre-ville Nantes

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Étiquettes évènement : Autres Lieu Office des Retraités et Personnes Agées de Nantes Ville Nantes Age maximum Seniors lieuville Office des Retraités et Personnes Agées de Nantes Nantes