Flâneries urbaines à la découverte des graffitis et art de rue Office des Retraités et Personnes Agées de Nantes Nantes

Nantes

Flâneries urbaines à la découverte des graffitis et art de rue Office des Retraités et Personnes Agées de Nantes, 29 juillet 2021-29 juillet 2021, Nantes. 2021-07-29

Horaire : 14:30

Gratuit : oui Sur inscription sur https://www.orpan.fr/ Seniors Partons à la découverte des fresques murales qui colorent les ponts et les rues : pont LU, pont Tbilissi, pont Magellan, quai de la Loire, passage Douard, fresque Royale de Luxe.Distance : environ 4 km. Gratuit, sur réservation sur https://www.orpan.fr/ Office des Retraités et Personnes Agées de Nantes 6 Place du Port Communeau Centre-ville Nantes

