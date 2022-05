Flâneries rythmées – Concert des Druesemer Schpetz Buewe

2022-07-03 16:00:00 – 2022-07-03 Les Druesemer Schpetz Buewe accompagnés par les danseurs des Arts Populaires de Haguenau, vous proposent un concert exceptionnel dans les Jardins de l'Altwasser, dans le cadre des Flâneries Rythmées. Au programme : polkas, valses, marches et airs variés venant d'Alsace, d'Allemagne ou de République Tchèque. Buvette et restauration (grillades) à partir de 16h. Concert gratuit de 16h à 20h (avec pauses). En cas d'intempéries, la manifestation se déroulera dans la salle festive du Gabion. dernière mise à jour : 2022-05-04 par

