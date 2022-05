Flâneries rythmées – Concert de l’Orchestre des Jeunes Drusenheim, 2 juillet 2022, Drusenheim.

Flâneries rythmées – Concert de l’Orchestre des Jeunes Drusenheim

2022-07-02 20:00:00 – 2022-07-02

Drusenheim Bas-Rhin Drusenheim

L’Orchestre des Jeunes de Drusenheim et sa trentaine de musiciens, vous proposent un concert exceptionnel dans les Jardins de l’Altwasser, dans le cadre des Flâneries Rythmées. Au programme : musiques de films, dessins animés, comédies musicales, chansons françaises et variétés pop/rock internationales ! Buvette et restauration (grillades) à partir de 18h. Concert gratuit à 20h. En cas d’intempéries, la soirée se déroulera dans la salle festive du Gabion.

+33 3 88 53 77 40

Drusenheim

