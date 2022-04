Flâneries nocturnes Amboise, 12 août 2022, Amboise.

Flâneries nocturnes Amboise

2022-08-12 20:30:00 – 2022-08-13 00:00:00

Amboise Indre-et-Loire Amboise

6 EUR À la lueur des bougies, le château du Clos Lucé et son parc se transforment en un lieu de flânerie mettant à l’honneur le spectacle vivant.

La compagnie de cirque contemporain Righ Way Down, spécialiste de l’équilibre sur mains, rivalise de figures ingénieuses. Les artistes évoluent dans une réalité inversée, invitant les spectateurs à voir le monde dans le bon sens.

Autour d’un piano flottant sur l’eau, le pianiste Patrick Scheyder offre un spectacle musical illustrant la passion de Léonard de Vinci pour la nature. Il est accompagné de musiciens, du comédien Jean-Claude Drouot et du journaliste Denis Cheissoux, producteur sur France Inter de l’émission « CO2 mon amour ».

Le Château du Clos Lucé et son Parc Leonardo da Vinci ouvrent leurs portes après la fermeture habituelle du château, à la nuit tombée. Des performances artistiques et des jeux de lumière permettent aux visiteurs de (re)découvrir le site sous un angle totalement inédit, magique.

© Château du Clos Lucé – Parc Leonardo da Vinci / Léonard de Serres

Amboise

