_Spectacle_ **_Hors les murs_** _proposé par le Musée du Saut du Tarn_ _À la Centrale Hydroélectrique Saut de Sabo – Arthès_ _Par la Cie Millimétrée et le Collectif Culture en Mouvements_ Chaque année, le Musée vous propose de vivre des moments hors du commun dans certaines centrales EDF autour du musée… Continuons cette expérience avec la Centrale Saut de Sabo ! Certain.e.s d’entre vous ont déjà eu la chance de la découvrir à partir d’un parcours circassien et cette année, ce lieu singulier se transformera de nouveau et cette fois autour… de la musique et de la danse ! La compagnie vous propose une flânerie musicale… La centrale en activité de Saut de Sabo va être chamboulée pour vous proposer des interludes de piano, violoncelle, choeurs, allant du classique à la plus disco des musiques. Les surprises sont de mise évidemment ! Alors ? Êtes-vous tenté.e par l’écoute d’une musique accoustique ou quelques pas de dans dans ce lieu singulier habituellement fermé au public ? _Spectacle financé par EDF_

Gratuit, réservation obligatoire

Spectacle Flâneries musicales
Musée du Saut du Tarn
2 impasse des Acieries, 81160 Saint-Juéry
Vendredi 10 septembre 2021 à 20h30

