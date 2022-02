Flâneries Musicales : Des Malheurs de Sophie Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims

Flâneries Musicales : Des Malheurs de Sophie Reims, 6 mars 2022, Reims. Flâneries Musicales : Des Malheurs de Sophie Cirque du Manège, Scène Nationale-Reims 2 Boulevard Général Leclerc Reims

2022-03-06 16:00:00 – 2022-03-06 Cirque du Manège, Scène Nationale-Reims 2 Boulevard Général Leclerc

Reims Marne Dans cette adaptation, les frasques de Sophie se mêlent aux anecdotes personnelles de l’auteure pour un rendu plein de vitalité, de fraîcheur et d’humour. La petite Sophie est croquée avec espièglerie, dans un style vif et enlevé où se mêlent quelques bandes dessinées : tout souligne la cocasserie des scénettes. Claire-Marie Le Guay accorde Schumann aux Malheurs de Sophie avec brio, élégance et humour, en s’associant à la récitation d’Élodie Fondacci, spécialiste du genre. La délicatesse de la musique se mêle à l’irrévérence du texte pour un concert-lecture à nul autre pareil ! info@flaneriesreims.com +33 3 03 26 36 78 https://www.flaneriesreims.com/ Cirque du Manège, Scène Nationale-Reims 2 Boulevard Général Leclerc Reims

